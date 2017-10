Carissimi lettori, oggi per lo spazio rosa dedicato alle 'nostre' tifose, che ha sempre il merito di mettere d'accordo un po' tutti gli utenti di calciomercato.com, abbiamo scelto di lasciare spazio soprattutto alle ragazze che incarnano la fede bianconera, quella napoletana e quella laziale, dal momento in cui abbiamo già realizzato delle fotogallery dedicate alle bellezze nerazzurre e rossonere in vista del derby.

Come sempre vi ricordiamo brevemente il meccanismo della rubrica: ogni settimana vi proponiamo una ventina di foto di ragazze allo stadio, ma anche in altri luoghi, con indosso i colori della squadra del cuore; tifose di casa nostra insomma, che pur non essendo delle vip, sono altrettanto simpatiche, piene di sex appeal e soprattutto genuine, 'veraci'.



Toccherà poi a voi votarle, esprimendo la vostra preferenza nella sezione commenti e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della settimana successiva.



Una raccomandazione: siate gentili e moderati (altrimenti non vi pubblichiamo) negli apprezzamenti, così come nelle critiche: tenete conto del fatto che non abbiamo a che fare con delle modelle, pertanto non aspettatevi la perfezione. Mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere bene in vista i colori della squadra del cuore.

Buon tifo a tutte e signori uomini... votate!