La settimana scorsa non c'è stata storia, a colpi di sex appeal e occhioni, le juventine hanno stravinto mettendo d'accordo tutti e raccogliendo più voti in assoluto; nello specifico Ruslana e Alessbritt, che vi riproponiamo in copertina, sono state le più votate.



Questa settimana si parte con le tifose presenti al derby della Lanterna giocato sabato scorso; seguono le romane, una napoletana e una laziale; si chiude con le milaniste e le bianconere.

Per le interiste, un'altra gallery in toto dedicata a loro che potete vedere cliccando in fondo alle foto.



Per chi ancora non lo sapesse: si vota esprimendo la propria preferenza nella sezione commenti e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la prossima copertina.

Come sempre vi ricordiamo di essere gentili e moderati negli apprezzamenti, così come nelle critiche (altrimenti non vi pubblichiamo), mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.



Forza ragazze, mancano tante squadre all'appello, aspettiamo le vostre foto!

