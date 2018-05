Tutto parte, a Roma, da uno striscione appeso a Formello, dove il Liverpool ha affrontato l'ultimo allenamento prima di superare, a fatica, la Roma in semifinale di Champions League. Al centro sportivo biancoceleste appare uno striscione firmato Irridubili di incoraggiamento nei confronti della squadra di Klopp: "Come on Reds".



GEMELLAGGIO - A Villa Borghese, dove si sono riuniti molti supporters inglesi, sono comparse bandiere della Lazio. Alcuni tifosi biancocelesti hanno immortalato il momento, hanno scambiato sciarpe e battute con gli inglesi. All'Olimpico lo spicchio di tifosi del Liverpool ha ricambiato l'ospitalità, gridando a più riprese: "We Love Lazio".