Errori arbitrali contro la Lazio? I tifosi non ci stanno più e ora protestano: sciopero del tifo all'Olimpico (in occasione della sfida con il Bologna, fischio d'inizio ore 20.45, la curva entrerà con 15 minuti di ritardo) e il gruppo della Curva Nord Laziale ha organizzato un sit in di protesta sotto la sede della Federcalcio a Roma, obiettivo della contestazione i vertici arbitrali dell'Aia e le istituzioni del calcio. Ecco il messaggio diffuso dagli Irriducibili: "Fiorentina, Torino, Milan, Juve, Cagliari, senza contare le partite portate a casa comunque, nonostante clamorosi errori. Oggi siamo qui come 18 anni fa, quando ci prendemmo uno scudetto, a difesa della Lazio. Ora ci riprenderemo quel ce ci spetta. Stanchi di assistere ad evidenti errori di una certa classe arbitrale ridicola ed in malafede. Chi tocca un laziale...". Circa 500 i tifosi presenti, comparso anche uno striscione che recita: "Rispetto o guerra".