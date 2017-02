I tifosi del Milan hanno fatto una petizione contro il loro ex capitano, Massimo Ambrosini: quello che riguarda l'ex centrocampista rossonero, opinionista a Sky, è il secondo caso che coinvolge una bandiera, dopo la querelle che aveva riguardato l'ex interista Giuseppe Bergomi.



GLI EPISODI - Da ieri sera infatti su Change.org è presente una petizione dal titolo "Ambrosini non commenti più il #Milan su Sky Sport", nata dopo 3 episodi: un commento da studio sul Napoli di Sarri che avrebbe picchi di gioco superiori addirittura a quelli del Milan di Sacchi; la telecronaca di Milan-Fiorentina nella quale l'opinionista ex rossonero non avrebbe tenuto conto del gol in fuorigioco dei viola e del fuorigioco inesistente con Bacca e Deulofeu davanti al portiere sul 2-1 a favore del Milan; un certo accanimento sugli episodi arbitrali di Sassuolo-Milan di ieri.