I tifosi della Roma non ci stanno e insorgono sui social: sono tantissimi i messaggi di sdegno apparsi nelle ultime ore in Rete per la possibile cessione di Radja Nainggolan in Cina, notizia uscita stamattina e che vede il belga nelle mire consistenti del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, pronto a offrire 50 milioni di euro per accaparrarselo. L'affare al momento sembra in procinto di essere rimandato per la luxury tax presente in Oriente, ma i fans dei giallorossi si sono comunque adirati per la possibile partenza del "più forte centrocampista che abbiamo in rosa".



'NAINGGOLAN NON SI TOCCA' - "Giù le mani da Nainggolan, Radja non si tocca" il filo conduttore apparso nelle ultime ore su Twitter, Instagram e Facebook e ascoltato tante volte alle radio: la maggior parte dei sostenitori non vuole che il centrocampista sia ceduto, almeno a gennaio, mentre per giugno i tifosi sono più possibilisti. Considerato leader tecnico e comportamentale, erede in minima parte del capitano Totti, dopo il suo addio al calcio. Fans che si sono affezionati anche per i comportamenti extra-calcistici, come le frecciate alla Juve, le capigliature stravaganti e anche qualche atteggiamento sopra le righe.



PALLOTTA SI GIOCA LA FACCIA - La proprietà rischia di giocarsi la propria credibilità con una cessione così importante in un momento nevralgico della stagione. Ecco alcuni dei messaggi più duri lanciati dai tifosi: "Se vendono Radja me rivedono tra 15 anni allo stadio", "Ma se so’ impazziti tutti?", "Organizziamo qualcosa per convincere Nainggolan a non accettare. I soldi non sono tutto nella vita", "Non è possibile che uno dei primi 3 centrocampisti d’Italia vada a svernare in Cina". C'è anche però qualche "mosca bianca", qualche tifoso che invece ritiene che cedere il belga sia giusto: "A me dispiacerebbe, ma 50 milioni per un giocatore di 30 anni si possono e si devono accettare", "Sarebbe la più grande operazione economica della storia della Roma". C'è anche chi la butta sull'ironia: "Nainggolan va in Cina così festeggia due volte Capodanno" oppure "Speriamo gli dicano che in Cina non può usare i social così non se ne va".