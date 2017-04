Un giovane italiano, tifoso della Fiorentina, è stato vittima in Portogallo di un omicidio avvenuto nella notte. Così come riportato da Fiorentinanews.com è finito nel bel mezzo della rivalità tra i tifosi dello Sporting Lisbona e del Benfica.



Al momento dell'omicidio, avvenuto nei pressi dello stadio da Luz di Lisbona, il giovane era in compagnia di alcuni sostenitori dello Sporting (esiste un gemellaggio tra viola e biancoverdi). E' stato investito volontariamente da una macchina guidata da una persona ancora non identificata e gli inquirenti parlano già di una sorta di regolamento di conti tra tifoserie rivali. Poche ore prima, in città, tra l'altro, c'era stata anche una sassaiola tra ultras del Benfica e dello Sporting.