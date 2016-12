Tito Corsi, ex direttore sportivo della Fiorentina, commenta a Radio Blu le voci di mercato legate a Nikola Kalinic: ‘Cosa farei con Kalinic? Ho sempre detto che se c’è la possibilità di vendere a molto, bisogna farlo, ma bisogna valutare tutto ciò che ruota attorno all’operazione: dalla risposta del tifo ai risultati sul campo. 50 milioni prezzo giusto? E’ difficile dirlo a certe cifre, è sicuramente un ottimo giocatore. Nel rapporto con altri giocatori venduti a 100 milioni, 50 sono giusti per Kalinic. Strategia viola? Se tutti gli anni vengono tolti i giocatori migliori, significa che i programmi sono ridimensionati. Oltre a Kalinic, credo ci saranno dei problemi anche per trattenere Bernardeschi. Badelj è’un giocatore molto importante per la Fiorentina, quando è stato fuori il gioco viola è calato. Se lo chiede il Milan un motivo c’è… ‘.