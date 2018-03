Titti Improta, giornalista di Canale 21 e protagonista della polemica in conferenza stampa post Inter-Napoli con Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: «Non pensavo che si sarebbe “acceso” così. Credo che non si sia reso conto della gravità di quanto ha detto, ma ho apprezzato il modo nel quale si è poi accomiatato perché era sinceramente mortificato. Io mi sono sentita offesa come donna e come professionista. Eravamo in conferenza stampa e non al bar. In quel contesto bisogna stare attenti alle parole. Vale per entrambe le categorie. A proposito, mi hanno profondamente ferita le risatine dei colleghi. De Laurentiis? Dopo la finale di Coppa Italia 2012 gli chiesi del futuro di Lavezzi, mi rispose che avrebbe schierato me nuda in campo. Quella volta non ho ricevuto neppure le sue scuse».