Hernan Toledo è arrivato e ripartito dalla Fiorentina senza giocare neanche un minuto con la prima squadra e ora è approdato al Lanus, nuovamente in prestito. Pronto ad iniziare la sua nuova avventura ha dichiarato: ‘Arrivo al Lanus per dimostrare di cosa sono capace. Sono arrivato in uno dei club migliori che ci sono. Alla Fiorentina non ho avuto spazio e ho perso fiducia’.