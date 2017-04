Dentro o fuori. La Juventus vivrà settimane determinanti sul fronte Corentin Tolisso, ancora in cima alla lista di Marotta e Paratici nella lunga caccia al centrocampista. Perché sì, prima dei vari Bernareschi, Keita e simili nelle idee bianconere c'è un investimento importante in mezzo al campo. Con Marco Verratti tra i sogni più complessi, la Juventus sonderà il terreno per un tentativo come tanti altri top club europei; ma soprattutto, vorrà prendere una posizione definitiva sul discorso Tolisso.



JUVE DECISA - La dirigenza bianconera è convinta sul giocatore, neanche il minimo dubbio. Lo ha osservato, studiato, promosso in più di un'occasione. Ma ha deciso che adesso è tempo di passare ai fatti: il presidente Aulas temporeggia, la Juve non vuole una trattativa che arrivi a giugno per poi vedere inserirsi tanti altri club. E spera di avere risposte dal Lione in tempi brevi su una valutazione ragionevole, altrimenti da qui a maggio sarà costretta a virare su un altro obiettivo piuttosto che rincorrere Tolisso per poi strapagarlo o addirittura perderlo. Insomma, Tolisso sì ma alle condizioni e alle tempistiche giuste. Altrimenti, altri obiettivi già in mente.



OCCHIO AL MODULO - Anche perché il vero dubbio della Juventus è sul modulo: la stagione sta riservando sorprese, c'è da capire come si giocherà l'anno prossimo. E da questa decisione potrà passare la scelta definitiva sul grande colpo a centrocampo dei bianconeri, magari per virare su altri nomi se l'ipotesi Tolisso dovesse davvero rallentarsi ulteriormente o addirittura congelarsi. In questo sarà fondamentale il confronto con Allegri per scegliere il centrocampista giusto, specialmente in caso di 4-2-3-1 confermato anche per il prossimo anno, almeno in partenza.