e la, un capitolo chiuso senza successo nelle ultime due sessioni di mercato ma pronto a riproporsi la prossima estate. Intervenuto a Team Duga su RMC, il centrocampista francese del Lione ha parlato della possibilità di lasciare la Ligue 1 per l'Italia: "Via dall'OL per fare il salto di qualità? Non so se si tratta di un desiderio... Voglio continuare a crescere e vedrò dove, se a Lione o altrove. Il mio primo obiettivo è raggiungere la Coppa del Mondo con la Francia e per questo devo essere nelle migliori condizioni possibili.Potevo andare via l'anno scorso? Ho pensato di non essere pronto a partire e provare nuove cose, sapevo che restare era una buona decisione, ne ho parlato con lo staff e la mia famiglia. Quest'anno vedremo che succede, quali stimoli avrò e vedremo di prendere la miglior decisione.Rifiuterei la? E' un grande club, vediamo che succede quest'estate., ma vedrò cosa è meglio per me e prenderò la miglior decisione a riguardo. Non ho parlato col presidente dunque non so cosa risponderebbe lui. Un campionato che preferisco? Ce ne sono alcuni che mi piacciono più di altri, Inghilterra e Italia... Restare a Lione una delusione? Se sarò felice di restare sceglierò quello e sarà la miglior decisione per disputare la Coppa del Mondo".