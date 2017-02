Ieri sera si è ufficialmente chiusa la campagna trasferimenti invernale in Italia, ma le grandi squadre della Serie A stanno già pianificando le prime mosse in vista del prossimo mercato estivo.



COLPI IN CANNA - La Juventus cerca un rinforzo a centrocampo: l'obiettivo è il francese del Lione, Tolisso, trattato un anno fa dal Napoli. Nello stesso reparto la Roma sta cercando di anticipare la concorrenza dall'estero (ma non sarà facile) per il giovane ivoriano dell'Atalanta, Kessie. Con i soldi che i giallorossi prevedono di incassare dalla cessione del difensore greco Manolas, nel mirino dell'Inter. Il Milan deve aspettare il closing per il passaggio di proprietà da Berlusconi ai cinesi di Sino Europe Sports, ma il nuovo ds Mirabelli si sta già muovendo per contendere alla Juve l'attaccante senegalese Keita, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2018. Quindi in estate potrebbe anche liberarsi sfruttando l'articolo 17 della Fifa, ma solo per andare a giocare fuori dall'Italia. Per non parlare di Belotti, che senza Europa potrebbe lasciare il Torino nonostante il recente rinnovo del contratto con annessa clausola di rescissione da 100 milioni.



PRENOTATI - In prospettiva futura la Juve ha già preso l'attaccante Orsolini (Ascoli) per giugno e il difensore Caldara (Atalanta) per il 2018. A sua volta l'Atalanta avrà dal Perugia il difensore Mancini a giugno e il centrocampista Fazzi nel 2018, oltre ad aver acquistato lasciandolo al Cesena il portiere Carnesecchi (classe 2000, nazionale Under 17). Sempre in vista della prossima stagione, la Sampdoria ha già preso Verre dal Pescara, il Torino il portiere serbo Milinkovic-Savic (fratello del laziale) e l'Udinese centrocampista ceco Barak (Slavia Praga). La Roma eserciterà il diritto di ricompra per riportare in giallorosso il centrocampista del Sassuolo, Pellegrini. Insomma, ne vedremo delle belle.