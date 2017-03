Il centrocampista del Lione e della Nazionale francese Corentin Tolisso, intervistato da Europe 1, ha commentato le voci su un possibile approdo alla Juventus: "La Juve è un grande club, prestigioso, e il suo interesse mi dà ancora più motivazioni per il finale di stagione. In passato si era fatto avanti il Napoli, ora i bianconeri: fa piacere, anche perché la Serie A è un bel campionato. Per il momento però devo solamente pensare a migliorare le mie prestazioni in campo: mi concentro sul quarto posto da difendere in Ligue 1 e sull'Europa League".