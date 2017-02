La Juventus corre su tre fronti, è convinta delle sue potenzialità ma già studia per la prossima stagione. Il modus operandi di Marotta e Paratici è molto noto, programmazione prima di tutto, lavori in corso specialmente sui colpi più delicati in attesa di forgiare quella che sarà la Juve 2017/2018, anche perché c'è prima da godersi questo finale di annata decisamente interessante. Intanto, l'obiettivo numero uno a centrocampo rimane quel Corentin Tolisso su cui la Juve sta spingendo in modo netto, totale, continuo.



CONTATTI E POLE - Negli ultimi giorni, i dirigenti bianconeri hanno portato avanti nuovi contatti sul fronte Tolisso. Perché il centrocampista classe '94 del Lione per caratteristiche convince a pieno, a punto da aver intrapreso un discorso avanzato con l'entourage del ragazzo - che gradisce, eccome, la destinazione bianconera - e aperto un dialogo con il presidente del club francese, Aulas, personaggio particolare con cui muoversi in anticipo è sempre un'idea saggia. Tutti fattori che avvicinano lentamente la Juventus a Tolisso, in una corsa dove c'è ancora concorrenza oltre che accordi definitivi e reali da trovare, ma il francese è in cima alla lista. E la Juve adesso si sente forte, favorita nella caccia a uno dei centrocampisti più promettenti d'Europa.



OLTRE ALLEGRI - C'è di più, perché la dirigenza della Juve vede Tolisso come prescelto in mediana per luglio a prescindere dalla questione allenatore. Oltre il futuro di Max Allegri, oltre le scelte tecniche che potranno esser fatte con l'allenatore, la volontà è di investire su questo ragazzo per potenzialità, caratteristiche e costi, ritenuti sì alti ma ancora contenuti rispetto al valore futuro che può raggiungere Tolisso, vista l'età e le qualità che sta mostrando ormai da diverso tempo. Non a caso, uno scout della Juve lo segue anche in Europa ed è sempre osservato speciale. I bianconeri non hanno più dubbi: la prima scelta sarà lui. Arriverà? Il traguardo non è ancora vicino. Ma entriamo nel vivo...