Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi parla così a proposito della Fiorentina e Paulo Sousa in occasione di un evento andato in scena al Fashion Foodballer di Firenze: 'Sicuramente questa non è la stagione che si aspettavano i tifosi della Fiorentina. Conosco Paulo Sousa anche da allenatore visto che abbiamo vissuto i suoi primi mesi da tecnico al Queens Park Rangers, e mi dispiace che la Fiorentina non riesca a mettere in campo quello che a sprazzi ha fatto vedere, perché in alcune ha dimostrato di saper fare grandi partite, poi però come succede da un po’ di tempo non riesce a dare continuità a queste. Dispiace perché personalmente sono convinto che chi ha un progetto sportivo di un certo tipo e lo mette in campo meriti di raccogliere risultati e non sempre è così. Sousa ha dimostrato di poter stare in campionati di altissimo livello'.