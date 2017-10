Ospite del Firenze Football Fest, il presidente dell'AIC Damiano Tommasi ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui Giacomo Brunetti di Calciomercato.com: "Nazionale? È concentrata, dobbiamo andare ai playoff e non è detta l'ultima parola. Scorie della sconfitta con la Spagna? Forse più il modo in cui è arrivata ha fatto male. Adesso serve concentrazione sulle prossime gare. VAR? Serve rodaggio, i tempi non sono quelli che tutti si aspettavano. Le polemiche ci saranno comunque. Napoli? Negli ultimi anni qualcosa di diverso, nella competitività del campionato, si è visto. Spero che in Europa le nostre squadre rimangano in gara fino alla fine. Roma? Buon lavoro di Di Francesco, sta dando continuità al progetto. Federico Chiesa? A questa età si deve pensare al presente, tutto il resto è una conseguenza".