Per Sandro Tonali si sono scomodati gli scout di Premier, Liga e Bundes, tornati a frequentare il Rigamonti di Brescia per dare un’occhiata da vicino a quello che da tanti addetti ai lavori è considerato un predestinato, il prescelto per raccogliere il testimone lasciato libero da Andrea Pirlo. Paragone che può apparire a tratti blasfemo e che rischia di pesare come un macigno sulle spalle ancora strette di un ragazzo che non ha ancora compiuto la maggiore età. Ma Tonali possiede già la giusta faccia tosta in campo, di lui si raccontano meraviglie calcistiche e si sottolinea la serietà fuori dal rettangolo verde. Caratteristiche che, mescolate con la classe benedetta dagli dei del pallone, formano la miscela perfetta. Ne è convinto Roberto Boscaglia, il suo tecnico: lo coccola e lo protegge, così come chi lo allena nelle varie categorie giovanili che il centrocampista ha scalato con la naturalezza tipica di chi ha il Dna del talento puro. Un prezzo per il “nuovo Pirlo” ancora non c’è semplicemente perché saranno prestazioni e proposte a stabilirne il futuro, anche se il presidente Massimo Cellino non vuol sentir parlare di cessione. Ma che la fila in coda di fronte alla porta sia in aumento è un dato di fatto: anche i top club della Serie A, dalla Juventus all’Inter passando dalla Roma e dal Milan, sono sulle sue tracce. E gli accrediti del Brescia non mentono: si vedono con una certa frequenza uomini di Arsenal, Everton, City, Atletico Madrid e Borussia Dortmund tanto per citare i club più blasonati.



Sempre secondo Tuttosport, Tonali guida la pattuglia di ragazzi rampanti che sta dando lustro alla Serie B, da anni rampa di lancio per chi cerca strada, passo dopo passo, verso i piani alti del calcio in Europa. Il centrocampista lombardo è il più giovane della cadetteria e catalizza le attenzioni dei top club, ma non è l’unico nella lista delle big. L’altro classe 2000 che piace è Alessandro Plizzari, ma il portiere è già di proprietà di un grande club: il Milan lo ha infatti prestato alla Ternana per farlo diventare un altro Donnarumma. E in Inghilterra e in Spagna ne valutano i progressi e sono attenti sul mercato al ragazzo che tra qualche giorni compirà 18 anni e sarà dunque ancora più appetibile.



Un altro fresco maggiorenne che è esploso in questa stagione gioca nel Perugia e segna anche: per Christian Kouan due reti in cinque presenze, non sempre da titolare, e lampi di talento puro per il centrocampista ivoriano che è sotto contratto con il club umbro fino al 2022. Lo seguono svariati club di Serie A tra i quali l’Atalanta, la Sampdoria, l’Udinese e il Genoa, ma occhio anche all’estero.



Altro predestinato è Marco Varnier, uno dei punti di forza del Cittadella: per qualcuno ricorda Nesta, per altri è tra i difensori centrali più promettenti, non solo in Italia. E nel Cittadella è esploso pure Christian Kouamé, attaccante di 20 anni preso dalla Serie C.

Attenzione anche a Giulio Maggiore, centrocampista di grandi speranze dello Spezia, oltre ai gioiellini già di proprietà di squadre di Serie A: da Capone del Pescara (in prestito dall’Atalanta) ai genoani Asencio (Avellino) e Ninkovic (Empoli) e Jallow del Chievo (in prestito al Cesena). Samp e Udinese hanno messo gli occhi su Tobias Pachonik, terzino 23enne del Carpi.