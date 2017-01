Le recenti voci di mercato che accostavano il difensore del Napoli Lorenzo Tonelli alla Fiorentina sono state smentite da Pietro Tonelli, padre del diretto interessato, a calcionapoli24.itc: 'Lorenzo alla Fiorentina? Questa notizia me l’ha mandata anche un mio carissimo amico iper-tifoso della squadra viola, io non ho nemmeno aperto il link per vedere di cosa si trattasse visto che penso proprio che ciò non accadrà mai. Lorenzo vuole dimostrare di essere all’altezza del Napoli, con questo ho detto tutto. Nonostante la sua sia una situazione delicata, ovviamente, posso dire con certezza che lui vuole dimostrare di essere all’altezza degli azzurri. Diciamo che se dipendesse solo da lui, non andrebbe via da Napoli per nessun motivo'.