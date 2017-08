La Sampdoria è in cerca un altro difensore centrale dopo aver preso il colpo prospettico Mikulic. Come spiega la redazione di SportItalia, il club blucerchiato in tarda serata ha virato su Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli. Tonelli in questa sessione è stato seguito anche da Torino, Chievo e Fiorentina ma la Samp ha effettuato sondaggi approfonditi che presto possono portare ad ulteriori sviluppi.