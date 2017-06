La Fiorentina ha appena ufficializzato l'acquisto del difensore Vitor Hugo in arrivo dal Palmeiras, ma i viola non sembrano fermarsi qui per quanto riguarda il reparto arretrato. A Radio Crc ha infatti parlato Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, a proposito del centrale del Napoli Lorenzo Tonelli che in questa stagione ha giocato pochissimo e che sembra piacere ai viola ma anche ad altre due squadre italiane: “Può lasciare il Napoli e per lui avevano fatto sondaggi sia il Torino che il Genoa che la Fiorentina“.