Tonelli e il Torino: l'affare si può concretizzare, ma subito dopo la gara di ritorno di Champions. Infatti, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri ha chiesto concentrazione massima ai suoi calciatori e non vuole, come svela Il Mattino, sentire parlare di mercato fino a quando il preliminare non sarà terminato. Martedì si giocherà in Francia la gara di ritorno con il Nizza dopo il 2-0 di ieri sera allo stadio San Paolo.