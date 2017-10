In un’intervista rilasciata al QS, Luca Toni ha parlato della lotta scudetto ammettendo che questo potrebbe davvero essere l’anno del Napoli. "La squadra di Sarri è quella che gioca meglio, adesso bisogna capire se è in grado di vincere anche le partite sporche, quelle in cui i tre tenori non sono al meglio. In questo la Juve è maestra, vincere anche senza giocare bene alla lunga può fare la differenza. Se il Napoli ci arriva, è la vera alternativa ai bianconeri. Roma? Mi sembra che Di Francesco stia facendo un ottimo lavoro, ma sono cambiati tanti giocatori e non è facile all’inizio. Bisognerà valutarla nel tempo, la squadra. Futuro? Sto parlando con qualche società, siamo a livello di chiacchiere, sto cercando di imparare da tutti. Mi hanno invitato anche al Bayern, potrei andare a studiare là.”