Il progetto giovani del Milan passa da Gianluigie Manuel. Ed è un progetto per ora vincente perchè il CIES, l'osservatorio del calcio europeo, stilando una classifica dei più importanti talenti under 21 in circolazione nei campionati top a livello europeo solo i due giocatori del Milan sono presenti in elenco.Una ricerca che valuta l'impiego in prima squadra dei giocatori, una sorta die premia, senza ombra di dubbio, la punta del Tottenham, Dele Alli seguito a ruota da Julian Brandt del Bayer Leverkusen e Timo Werner dell'RB Lipsia. Il CIES ha suddiviso i giovani per anno e Donnarumma vince per distacco la classifica del 1999 mentre Locatelli si ferma al terzo posto fra quelli del '98.Ecco l'elenco completo: