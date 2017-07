Sarà una serata calda per il Torino a Bormio. In Valtellina, oltre al presidente Urbano Cairo, è giunto anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il motivo? Questa sera ha in programma un summit di mercato con il tecnico Sinisa Mihajlovic.



Non si parlerà quindi solo del futuro di Andrea Belotti (il Gallo questa sera parlerà con il presidente Cairo) ma il ds e il tecnico faranno anche il punto su tutte le altre trattative: dai difensori Paletta, Cristian Zapata e Tonelli, ai centrocampisti Donsah e Imbula, alle punte Simeone e Duvan Zapata.