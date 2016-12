Questa sera Torino e Genoa si affronteranno per la 59ª volta in casa dei granata nel massimo campionato. Il bilancio è nettamente favorevole alla formazione piemontese che ha finora vinto 33 volte mentre sono solamente 10 i successi dei liguri, 15 invece i pareggi.

Lo scorso anno al "Grande Torino" la partita finì 3-3 con il Genoa che raggiunse il pari al 94' grazie ad un gol di Laxalt. L'ultima vittoria del Torino risale alla stagione 2014/2015: 2-1 grazie ad una doppietta di Glik che ribaltò l'iniziale vantaggio rossoblù firmato Iago Falque. Ma la vittoria che i tifosi granata ricordano con più piacere è quella del campionato 2013/2014: Gilardino all'86' portò in vantaggio la squadra di Gasperini poi, tra il 92' e il 93' accadde l'impensabile. Immobile segnò il gol dell'1-1, il Genoa batté il calcio d'inizio, Gazzi recuperò subito il pallone e lo diede a Cerci che, dopo aver saltato un avversario, lasciò partire dal limite dell'area un sinistro che si infila sotto l'incrocio dei pali: 2-1 per il Toro.

L'ultima vittoria del Genoa risale invece al 24 maggio 2009: 2-3 con gol di Milito all'89'. Quella partita è però ricordata principalmente per la maxi rissa che scoppiò in campo al triplice fischio dell'arbitro.