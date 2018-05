Come ogni anno, il 4 maggio è stata una giornata importantissima per il Torino. Come da tradizione ieri la squadra, guidata dal presidente Urbano Cairo, si è presentata a Superga per la commemorazione della tragedia che, nel 1949, spazzò via una delle squadre più forti della storia, in grado di vincere cinque scudetti consecutivi. Una cerimonia che, come sempre, ha visto il capitano Andrea Belotti leggere ad alta voce i nomi delle 31 vittime dell'incidente aereo.



'NON ANDARE AL MILAN' - Proprio all'attaccante bergamasco erano rivolti i messaggi di qualche tifoso granata che, spostandosi sul presente, lo invitava a non lasciare la squadra la prossima estate: "Non andare al Milan, resta con noi per tornare grande", le parole riportate dalla Stampa. L'ex Palermo è uno dei grandi obiettivi dei rossoneri per rinforzare la squadra di Rino Gattuso; un anno dopo, la trattativa con Cairo è pronta a ripartire.