Si complica la pista che porta il Torino a Francesco Acerbi. Il difensore ha rinnovato ieri il proprio contratto con il Sassuolo fino al 2022: una mossa a sorpresa quella della società neroverde che però non toglie definitivamente il calciatore del mercato ma ne fa lievitare sensibilmente il prezzo del cartellino.



Per portare il calciatore all'ombra della Mole, al presidente granata Urbano Cairo ora potrebbero non bastare 10 milioni di euro. Con il rinnovo, la trattativa per Acerbi si è fatta dunque più complicata, per questo motivo la società granata si sta guardando intorno e sta valutando le alternative nel ruolo di difensore centrale: i giocatori che più piacciono a Mihajlovic sono Gabriel Paletta e Cristian Zapata del Milan.