Potrebbe essere Giannelli Imbula l'ultimo rinforzo a centrocampo per il Torino. Il condizione è però d'obbligo, l'acquisto del mediano dello Stoke City è infatti legato all'eventuale cessione di Afriyie Acquah al Birmingham. In pratica, se il ghanese non partirà, il francese non arriverà alla corte di Sinisa Mihajlovic.



Per lasciar partire Acquah il Torino vorrebbe 10 milioni di euro (lo Stoke ne chiede invece 15 per Imbula), al momento il Birmingham non è ancora arrivato ad offrire tale cifra e, ad oggi, sembra improbabile che la società inglese possa accontentare le richieste di Cairo. Intanto il club granata si sta cautelando e sta portando avanti le trattativa per Imbula.