Il Torino non vuole fare a meno dei muscoli di Afriyie Acquah e, per questo motivo, la società granata sta pensando di rinnovare il contratto del centrocampista che, al momento, ha come scadenza quella del 30 giugno 2019.



Nella seconda parte di campionato, l'apporto di Acquah alla causa granata è stato fondamentale. Il mediano ghanese è riuscito a rubare il posto da titolare al capitano Marco Benassi, diventando un elemento fondamentale per il 4-2-3-1 di Sinisa Mihajlovic. Entro la fine della settimana il procuratore del calciatore, Oliver Arthur, è atteso in Italia dove incontrerà Cairo e Petrachi per iniziare la trattativa per il rinnovo del contratto, con adeguamento dell'ingaggio, di Acquah.