Sabato contro l'Inter Afriyie Acquah è stato tra i migliori in campo. In questa stagione però il centrocampista del Torino è stato poco utilizzato da Mihajlovic, basti pensare che non giocava titolare dalla partita d'andata contro i nerazzuri.

Del futuro di Acquah ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb il suo agente, Oliver Arthur: "È stato difficile per lui giocare così poco. E' una stagione dura, ma in generale il Torino sta facendo un buon campionato. Il suo futuro? E' ancora presto per parlarne, siamo concentrati entrambi solamente sul presente e sul finale di stagione Io e Afriyie ci sentiamo sempre. L'ho raggiunto subito dopo la gara per andare a cena insieme e festeggiare la sua bella prestazione contro l'Inter. Afriyie era felice di aver segnato, ma anche di essere sceso in campo dopo tanto tempo e di aver sfruttato al meglio la chance datagli da Mihajlovic in una sfida così importante. Ne aveva davvero bisogno"