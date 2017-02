Antonio Barreca, terzino del Torino, piace a Inter e Napoli. Mancino, fresco di stage con l'Italia, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. L'agente del calciatore, Marcello Bonetto, dichiara a Tuttosport che, però, al momento nessuno si è fatto vivo: "Non ho mai sentito nessuno per Antonio, né il Napoli né tantomeno l’Inter. Ha un contratto in scadenza nel 2021, ed il mercato è chiuso, quindi non vedo perché si debbano fare ipotesi di mercato riguardo a Barreca, stiamo parlando del nulla".