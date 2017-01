Negli ultimi giorni nella parte granata di Torino è scoppiato il caso Maxi Lopez. L'attaccante argentino non è stato convocato per la partita contro il Bologna di domenica scorsa a causa anche dei noti problemi legati ai chili di troppo. "Di Maxi ha solo il peso" aveva poi affermato l'allenatore granata Sinisa Mihajlovic.

Della forma fisica dell'attaccante ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, Daniele Piraino, l'agente del calciatore argentino. "Possiamo e dobbiamo migliorare, non è una cosa che deve essere sempre ripetuta. Non serve parlarne in continuazione. Maxi Lopez sta lavorando da settimane per poter tornare nella sua condizione migliore. Noi non pretendiamo assolutamente nulla, ma la cosa che vogliamo è che ci sia rispetto sotto tutti i punti di vista”.

Il procuratore ha anche commentato le voci di mercato sul suo assistito: "Maxi Lopez è e resta un giocatore del Torino, ha un contratto con i granata fino al 2018. Non ha mai chiesto la cessione e non è mai stato proposto al Crotone. Maxi al Toro si trova bene e ha sempre dimostrato affetto per i colori granata".