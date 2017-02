Negli ultimi tre anni, nonostante un rendimento non eccelso, Daniele Padelli è stato il portiere titolare del Torino. Con l'arrivo in granata la scorsa estate di Joe Hart, l'estremo difensore ex Bari e Udinese ha perso il proprio posto in campo e a fine stagione con ogni probabilità lascerà la formazione piemontese.

Una conferma arriva anche dalle parole del suo agente, Silvano Martina, che, in un'intervista rilasciata a calciomercato24.com ha dichiarato: "Ora come ora Daniele non può essere contento. Di certo non fa piacere stare in panchina, ma per il futuro è ancora troppo presto".