Tra i punti fermi del Torino in questo inizio di campionato c'è sicuramente Tomas Rincon, giocatore che, quando è stato disponibile, è sempre stato schierato titolare da Sinisa Mihajlovic. Al WyScout Forum di Londra, l'agente del giocatore, Norman Capuozzo, ha parlato di questi primi mesi in granata del suo assistito.



"Questa squadra ha tutte le qualità per qualificarsi alla prossima Europa League. Ci sono i giocatori giusti - ha dichiarato il procuratore di Rincon - Tomas si trova bene, è stato fin da subito riconosciuto come uno dei leader di questa squadra. Sensazioni positive. C'è connessione. I due si sono subito capiti e non a caso Sinisa ha subito mostrato grande fiducia in Tomas".