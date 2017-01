Dopo la scorsa stagione a Frosinone, e un buon Europeo, Ajeti è stato scelto dal Torino come rinforzo per la difesa. In Serie A, però, ancora zero presenze; la voglia di giocare è tanta e per questo motivo il suo procuratore lo sta proponendo a diversi club. In estate era stato cercato dal Pescara; ora Palermo e Crotone stanno fiutando l'affare.