Potrebbe essere già arrivata al capolinea l'avventura di Arlind Ajeti al Torino. Il difensore albanese non è riuscito a convincere Sinisa Mihajlovic che, a Firenze, lo ha addirittura sostituito a fine primo tempo pur avendo in panchina un giocatore non al meglio come Rossettini, reduce da un lungo stop per infortunio.

Ora che Rossettini è recuperato e Castan è prossimo al rientro in campo, difficilmente Ajeti troverà altro spazio in questa stagione e a fine stagione il giocatore con ogni probabilità lascerà la maglia granata. L'ex Frosinone è già sul mercato, ora si attendono offerte.