Tra i giocatori presenti nella lista dei possibili partenti del Torino c'è anche Arlind Ajeti. Il difensore, arrivato in estate a parametro zero dopo l'esperienza vissuta al Frosinone e dopo aver giocato un Europeo da protagonista con la sua Albania, non è mai sceso in campo in questo campionato e finora ha collezionato solo una presenza in Coppa Italia, quella contro il Pisa.

Mihajlovic non sembra credere nelle qualità di Ajeti che invece è apprezzato dagli uomini mercato del Palermo, il difensore però non sembra intenzionato a lasciare la maglia granata. Anzi, vorrebbe restare per provare a far cambiare idea al proprio allenatore.