Ottime notizie per Walter Mazzarri in vista del derby di domenica contro la Juventus. L'allenatore del Torino ha recuperato anche l'ultimo dei giocatori infortunati: il difensore brasiliano Lyanco. Nell'allenamento svolto quest'oggi all'ora di pranzo al Filadelfia, il giovane centrale (che prima di formare con il Toro era stato cercato proprio dalla Juve) si è regolarmente allenato con i propri compagni di squadra.



Improbabile che domenica possa scendere in campo dall'inizio, la coppia di centrali di difesa dovrebbe essere composta da Nicolas N'Koulou e Nicolas Burdisso, Lyanco dovrebbe accomodarsi in panchina pronto a entrare nel caso ce ne fosse bisogno.