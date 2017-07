Ha preso ufficialmente il via la stagione 2017/2018 del Torino. La squadra di Mihajlovic alle 18 si è ritrovata allo stadio Filadelfia dove ha svolto il supo primo allenamento stagionale: presenti a bordo campo anche il presidente Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi. Ma, soprattutto, presenta anche Andrea Belotti.



Nonostante l'impegno con la Nazionale, che gli ha fatto terminare con qualche giorno di ritardo la scorsa stagione, Belotti quest'oggi si è presentato regolarmente al Filadelfia. Il Gallo è entrato per ultimo sul terreno di gioco, venendo accolto dal boato dei 3.800 tifosi prsenti sulle tribune. Assenti invece perché ancora in vacanza i quattrro granata che hanno partecipato all'Europeo Under 21: il portiere Vanja Milinkovic-Savic, il terzino Antonio Barreca e i centrocampisti Sasa Lukic e Marco Benassi,