Gaston Silva sembra destinato a rimanere al Granada. Il difensore uruguaiano, di proprietà del Torino ma in prestito al club spagnolo, sembrava potesse cambiare squadra in questa sessione di mercato, considerato anche il poco spazio che sta trovando in campo nell'attuale club.

Per Silva non sono però giunte vere e proprie offerte, solo qualche richiesta di informazioni da parte del Pescara e del Real Betis: il giocatore sembra così destinato a restare fino al termine della stagione al Granada, a giugno il Torino cercherà poi di venderlo definitivamente considerato che non rientra nei piani di Sinisa Mihajlovic