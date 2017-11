Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, il terzino del Torino Cristian Ansaldi, ha parlato della partita di domenica contro il Chievo Verona. "In ogni partita è importante vincere e in questo il calcio italiano è il più difficile di tutti: puoi vincere contro il primo e perdere contro l’ultimo, è incredibile. La testa è solo al Chievo, a vincere questa partita. Dopo si penserà al Milan".



Ansaldi, ai microfoni di Torino Channel, ha poi analizzato anche gli obiettivi della squadra granata in questo campionato: “Come ho già detto appena arrivato qua, sono venuto per dare il meglio di me e aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo: finire tra il sesto e il settimo posto”.