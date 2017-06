Settimana importante per il mercato del Torino. Che si incontra con Roma e Napoli per saldare Bruno Peres (11,5 milioni) e Maksimovic (20 milioni). Secondo La Stampa, possibile l'inserimento di contropartite tecniche gradite ai granata come il portiere Skorupski (reduce dal prestito all'Empoli, in alternativa a Sirigu del PSG), il difensore Tonelli (però bloccato da Sarri) o l'attaccante Duvan Zapata. In uscita Gaston Silva allo Sporting Lisbona.