Mattia Aramu nella prossima stagione non vestirà la maglia del Torino. Dopo essere rientrato dal prestito alla Pro Vercelli, con la quale ha avuto un ruolo da protagonista assoluta nel raggiungimento della salvezza. il trequartista è destinato ad un altro campionato in serie B. Il Torino infatti non valuta l'ex Primavera ancora pronta per un ruolo importante in maglia granata e per questo vuole cederlo sempre con la formula del prestito.



Sulle tracce di Mattia Aramu c'è il Carpi, squadra che circa un mese ha perso la finale playoff contro il Benevento e che nel prossimo campionato vuole lottare per cercare di ottenere la promozione in serie A. La trattativa tra le due società è già avviata e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.