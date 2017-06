Asse di mercato Torino-Napoli. La società partenopea deve a quella piemontese 20 milioni di euro per il riscatto di Maksimovic, mentre, come scrive Tuttosport, in casa granata interessano 4 giocatori in uscita dal club di De Laurentiis: Tonelli, Chiriches, Pavoletti e Duvan Zapata.