Nella prossima stagione Abel Hernandez potrebbe tornare in Italia. L'attaccante uruguaiano, che dal 2009 al 2014 ha vestito la maglia del Palermo, dall'1 luglio sarà disponibile a parametro zero: il centravanti non è infatti intenzionato a rinnovare il proprio contratto con l'Hull City che scadrà il prossimo 30 giugno.



L'entourage del giocatore ha già preso contatti con alcuni club, tra cui il Torino che aveva cercato Hernandez già nelle scorse stagioni. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il centravanti sarebbe nel mirino anche dell'Inter: il giocatore sarebbe infatti un pallino del ds Walter Sabatini che lo aveva portato in Italia nel 2009.