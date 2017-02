Dieci partite dirette, sette rigori contro il Torino fischiati: le statistiche dell'arbitro Guida con la formazione granata fanno tremare anche i più ottimisti. Il fischietto di Torre Annunziata ha infatti una media di un rigore concesso alle avversarie del Toro ogni 128 minuti e domenica incrocerà di nuovo la strada di Moretti e compagni.

Il primo penalty della serie fu in B, nel campionato 2010/2011, in Vicenza-Torino: l'ex Abbruscato dal dischetto fu perfetto e i veneti vinsero 1-0. Due anni dopo, nel massimo campionato, Guida diresse proprio un altro Roma-Torino. I giallorossi vinsero 2-0, ma sbloccarono il risultato su un rigore alquanto dubbio trasformato da Osvaldo: il presunto fallo di D'Ambrosio su Marquinho fece infuriare anche l'ex tecnico granata Ventura che venne allontanato dal campo per proteste.

Gli altri rigori concessi da Guida contro il Torino sono stati uno alla Lazio nel 3-3 del 2013/2014, due al Cesena nella vittoria esterna per 3-2 nel campionato 2014/2015, uno alla Fiorentina (sbagliato da Babacar) sempre quell'anno e, infine, uno all'Inter nella gara vinta 2-1 lo scorso anno a San Siro.