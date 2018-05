Per il Torino riuscire a portare a termine l'operazione Guilherme potrebbe essere più complicato del prevista. Il fantasista brasiliano del Benevento, come riporta Toro.it, non è infatti finito solamente nel mirino della società granata ma anche in quello di altre due squadre di serie A: l'Atalanta e la Sampdoria.



Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ha individuato il Guilherme il giocatore perfetto per il ruolo di vice Ljajic nel 3-4-1-2 con cui il tecnico Walter Mazzarri intende far giocare la squadra. Il Benevento vorrebbe trattenere il giocatore in serie B ma, considerato il gran numero di pretendenti che il brasiliano ha in serie A. difficilmente riuscirà a convincere Guilherme a restare in giallorosso.