Tra gli obiettivi di mercato del Torino per rinforzare il centrocampo c'è anche il Giannelli Imbula, mediano di proprietà dello Stoke City. Il 24enne centrocampista belga non piace però solo alla società granata: secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Stoke Sentinel, anche il Galatasaray avrebbe posato i propri occhi su Imbula. Non solo, il club turco avrebbe anche presentato un'offerta allo Stoke City per il prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro del centrocampista.