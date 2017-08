Per un difensore che parte un altro ne arriva: il Torino sta per portare a termine due operazioni che riguardano il proprio pacchetto arretrato. La prima ha come protagonista Danilo Avelar: il brasiliano, che non è stato neanche convocato per la partita di ieri contro il Sassuolo, ha trovato l'accordo con l'Amiens e nelle prossime ore il suo passaggio in prestito alla squadra francese che milita in Ligue 1 diventerà ufficiale.



Il posto nella rosa del Torino di Avelar verrà preso da Nicolas Burdisso. L'argentino è attualmente senza contratto, conosce Sinisa Mihajovic (hanno giocato insieme all'Inter) ed è considerato in casa granata il giocatore perfetto per ricoprire il ruolo di quinto difensore centrale. A 36 Burdisso non pretende una maglia da titolare e il Torino può rappresentare per lui l'occasione giusta per essere ancora protagonista in serie A. L'accordo è vicino: l'ex Genoa firmerà un contratto di un anno.